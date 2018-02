Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter com epicentro no estado de Oaxaca, no sul do México, surpreendeu hoje de madrugada os mexicanos, que já na sexta-feira tinham sido afetados por um abalo de 7,2.

O Serviço Sismológico Nacional informou através do Twitter que o sismo foi registado às 00:57 hora local (06:57 em Lisboa) com epicentro localizado a 40 quilómetros a este de Pinotepa Nacional e a 10 quilómetros de profundidade. Após o alerta de sismo, muitas pessoas saíram em pijama para as ruas. O Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, indicou que a Proteção Civil “ativou os protocolos e está em contacto com as autoridades locais”. Na sexta-feira, um sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter sacudiu o México e teve pelo menos 150 réplicas, contudo não causou danos graves nem vítimas. Forte sismo de 7,2 sentido no México sem relato de vítimas Ver artigo Segundo informação do Serviço Sismológico Nacional, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17:39 locais (23:39 em Lisboa) no centro e sul do país, e teve epicentro a 11 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca. Uma hora depois, um novo abalo, de magnitude 5,9, teve epicentro a 14 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional. Às 20:30 locais, três horas após o primeiro sismo, havia notícia de 150 réplicas. O forte abalo de 7,2 fez com que os mexicanos revivessem as imagens dos edifícios destruídos e das pessoas soterradas nos escombros originados pelos sismos de setembro de 2017. Estes fizeram 471 vítimas mortais, nos estados de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla e na capital do país.