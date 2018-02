Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter abalou hoje o mar de Ceram, na Indonésia, entre as Ilhas Molucas e a Nova Guiné, não existindo ainda relato de vítimas, danos ou declaração de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro a 11 quilómetros de profundidade no mar.

A população mais próxima ao sismo é Ambon, nas Molucas do Sul, situada a 194 quilómetros a oeste e noroeste do epicentro (zona da superfície terrestre onde a intensidade de um abalo sísmico é mais elevada e onde este alcançou em primeiro lugar o nível do solo, fica localizada por cima do hipocentro).

A Indonésia situa-se no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica onde se registam anualmente cerca de 7.000 sismos, a maioria moderados.

Em 2004, um forte sismo no norte da ilha Sumatra, na Indonésia, resultou num tsunami que vitimou 230.000 pessoas.

Cerca de 90% dos sismos que ocorrem em todo o mundo têm lugar no Círculo de Fogo do Pacífico.