O tremor atingiu o arquipélago às 19:41 horas (06:41 em Lisboa) e o seu hipocentro estava localizado a 205 quilómetros de profundidade no mar no Oceano Pacífico, de acordo com o United States Geological Survey (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

O tremor ocorreu a 927,6 quilómetros a nordeste de Ngunguru, Nova Zelândia.

As Ilhas Kermadec, que ficam entre a Nova Zelândia e Tonga, são desabitadas, exceto para o pessoal da base permanentemente instalada na Ilha de Raoul, que tem uma estação meteorológica e de rádio.

A Nova Zelândia situa-se na linha de falha entre as placas tectónicas do Pacífico e da Oceânia e regista cerca de 14.000 terramotos por ano, dos quais entre 100 e 150 são suficientemente fortes para serem sentidos.