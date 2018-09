Foi registado um sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter esta quinta-feira as ilhas Fiji, de acordo com dados do Centro de Investigação Geológica norte-americano (USGS).

O sismo, que foi registado às 15:49, hora local, aconteceu a 107 quilómetros a este de Suva e a 608,6 quilómetros de profundidade. A primeira leitura do sismo registava uma magnitude de 8.1. Segundo a Reuters, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico disse que não se espera nenhum tsunami destrutivo no Pacífico e que não há ameaça de tsunami para o Hawai. É também referido que o Ministério de Defesa Civil e Gestão de Emergências da Nova Zelândia garante não haver ameaça de tsunami para a ilha.