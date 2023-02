O Castelo de Gaziantep ficou parcialmente destruído com o sismo que assolou a Turquia nesta segunda-feira. A construção do monumento remonta ao Império Romano, entre os séculos II e IV antes de Cristo, tendo mais de 2.200 anos.

Alguns dos fortes a leste, sul e sudeste do Castelo, no distrito central de Şahinbey, ficaram destruídos, adiantou a CNN. E as grades que circundavam e o muro de contenção também ficaram destruídas.

Também a mesquita de Sirvani, perto do castelo, que data ao século XVII, ficou parcialmente destruída, como adiantou o Público.

Os sismos ocorridos na segunda-feira já contam com mais de cinco mil mortos. Os abalos, a maioria com magnitude 7,8 na escala de Richter, destruíram milhares de edifícios no sul da Turquia e no norte da Síria.