Entre as vítimas encontram-se uma criança de um ano e um idoso com 72 anos e pelo menos 52 pessoas ficaram feridas, acrescentou.

Antes, o porta-voz das equipas de salvamento de Mataram, Agus Hendra Sanjaya, tinha-se referido a 19 mortos no hospital de Tanjung (norte de Lombok).

Foi seguido por dois abalos secundários, incluindo um de magnitude 5,4 e uma vintena de réplicas.

O epicentro situou-se no mar a 18 quilómetros a noroeste de Lombok, longe dos principais locais turísticos do sul e do oeste da ilha.

As autoridades lançaram de imediato um alerta de tsunami, que foi levantado de seguida.

Um porta-voz da agência indonésia de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, indicou que numerosos edifícios ficaram danificados em Mataram.

Os habitantes de Mataram descreveram um forte abalo que motivou a saída das pessoas para a rua, cortou a eletricidade e forçou à retirada dos doentes do principal hospital da localidade.