“Aqui todos nos assustámos. Eu estava na varanda a tratar de dois papagaios, quando eles começaram a fazer ruídos e a tentar sair da gaiola”, explicou uma portuguesa à Agência Lusa.

Maria Freitas, 65 anos e residente em Los Cedros (leste de Caracas), explicou que vive no primeiro andar de um edifício e que quando abriu a porta já os vizinhos estavam nas escadas.

“Sentei-me e liguei a televisão. Nesse instante as luzes do teto começaram a mexer e a televisão abanou. Senti que os abanos eram cada vez mais fortes e três grandes vibrações, enquanto as portas batiam. Chamei a minha mulher e fomos para as escadas para a rua”, disse o comerciante João Severim, de 67 anos, residente no centro de Caracas.

“Graças a Deus que já passou e todos estamos bem”, sublinhou.

O venezuelano Yefferson Linares, produtor audiovisual, explicou que estava a trabalhar no escritório, quando o edifício começou a tremer.

“Pensei que estava estonteado, que tinha problemas de tensão arterial, mas depois percebi que estava a tremer e chamei todos para saírem do edifício, porque lá fora estaríamos mais seguros”, disse, explicando que o escritório fica num segundo andar.

O sismo – que, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foi de 7,3 graus na escala de Magnitude de Momento e de 6,3 graus, segundo a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas – dificultou momentaneamente as comunicações móveis.