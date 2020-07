O sismo que foi sentido hoje na Papua Nova Guiné teve epicentro no fundo do mar e não provocou estragos nem vítimas, de acordo com as autoridades.

Inicialmente foi noticiado que tinha sido ativado o alerta de tsunami mas de acordo com o Centro de Alertas do Pacífico, coordenado pelos Estados Unidos, não foi necessário lançar o aviso. O tremor de terra foi sentido em Port Moresby mas com “pouca força”, segundo relatos de residentes. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram