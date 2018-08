Em comunicado, refere que “estão a ser rigorosamente cumpridas as orientações e protocolo emanados pela Direção-Geral da Saúde e a situação verificada no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa está perfeitamente controlada, sem novos casos detetados”.

Na nota de imprensa, a administração do centro hospitalar considera que “é comum verificar-se a existência da bactéria em questão [klebsiella pneumoniae carbapenemase’ (KPC)], sem que isso provoque motivo de grande preocupação, mas sim, vigilância e acompanhamento apropriados para o efeito”.

Salienta ainda que, “na maioria dos casos, quando detetados, as pessoas apenas são portadoras e não infetadas”.

Esclarece ainda que, na comunidade hospitalar, não existindo contacto com outro tipo de infeção, “a bactéria desaparece ao fim de algum tempo, motivo pelo qual, e preventivamente, os portadores são colocados em isolamento (enfermarias específicas)”, tal como aconteceu no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

Paralelamente ao trabalho de pesquisa e de isolamento definidos para o efeito, o CHTS diz ter acrescentado “nova metodologia (por biologia molecular) nas análises, que assiduamente efetua, de modo a permitir que a informação respetiva seja disponibilizada de forma ainda mais célere junto dos profissionais que monitorizam o respetivo acompanhamento”.