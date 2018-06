“Os resultados desta visita, que irá terminar em Brasília, foi a certeza de que de facto o problema existe e é um problema grave”, afirmou Francisco Assis à Lusa.

“O problema pode tornar-se mais grave, mas o Brasil compreendeu a dimensão do problema e está a responder de forma muita articulada com as Nações Unidas […] Espero que possa haver uma evolução da situação”, acrescentou.

O eurodeputado frisou que os venezuelanos que atravessaram a fronteira brasileira para fugirem da crise económica e social no seu país não representam um desafio humanitário tão grave do ponto de vista numérico, mas a situação preocupa porque “a Venezuela faz fronteira com um dos estados mais pobres do Brasil, que é Roraima”.

Segundo Francisco Assis, esta condição particular faz com que ajuda aos imigrantes seja mais limitada.

Em dois anos, o número de pedidos de refúgio no Brasil de cidadãos oriundos da Venezuela cresceu 922%.

Segundo informações divulgadas pelo Governo de Boa Vista, capital de Roraima, pelo menos 40 mil venezuelanos atravessaram a fronteira para viver no Brasil nos últimos dois anos.

Francisco Assis mencionou que União Europeia já tomou uma decisão e vai ajudar estes imigrantes e refugiados.