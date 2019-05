Da reunião de hoje, explicou, não resulta nenhuma medida de contingência, mas é necessário manter a medida de poupança de água.

“Na região mediterrânica a quantidade de água que consumimos é maior do que a que nos chega por via natural, por via da chuva”, disse adiantando que há duas albufeiras que motivam maior preocupação, uma na bacia do Sado (Monte da Rocha) e outra na bacia do Guadiana (Albufeira da Vigia), onde os valores são baixos.

No que diz respeito à Albufeira da Vigia, explicou João Matos Fernandes, há uma ligação ao Alqueva que tem de ser melhorada, mas que já permite transferência, e no que diz respeito ao Monte da Rocha é preciso restringir a rega para a cultura do arroz, permitindo, contudo, o seu cultivo em 90 % da área.

“Estamos muito mais bem preparados do que estávamos há dois anos. Mais bem preparados porque começamos a fazer as transferências de água desde novembro de locais com maior quantidade para onde existem falhas”, disse.

O ministro alertou que apesar da situação normal em Portugal continua a ser preocupante porque o cenário a médio e longo prazo é de menos água, obrigando a uma gestão mais cuidada por parte de todos.

"Este acompanhamento é feito a cada dia pelos serviços e uma vez por mês por quem tem poder para tomar decisões nesta comissão que envolve sete ministérios. Sabemos que vem o verão e que haverá menos água, mas temos de ter presente que poupar água é a única medida de longo prazo que existe", disse.