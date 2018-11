A administração do centro hospitalar defendeu na ocasião que a empreitada só seria possível com investimento público, devido ao “desfasamento entre as verbas angariadas [pela associação] e o orçamento total da obra”.

O Governo autorizou a 19 de setembro a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

O movimento cívico informal “Pelo Joãozinho” lançou no dia 06 de setembro um abaixo-assinado para proclamar que é “tempo de agir”, romper o impasse e avançar de imediato com a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

Na apresentação do documento, o porta-voz do movimento, Júlio Roldão, explicou que o que reclamam do Governo são as ações necessárias ao desbloqueamento do processo e ao imediato início das obras, em favor “do supremo e inadiável valor” que são as crianças, a saúde das crianças do Porto, da região e do país.

Na ocasião, o abaixo-assinado contava já com as assinaturas do presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, da cientista Maria de Sousa, do médico Manuel Sobrinho Simões, dos artistas e escritores Carlos Tê, João Bicker e Manuela Espírito Santo e do bastonário da Ordem dos Médicos, além de Siza Vieira.