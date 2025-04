Em empreitadas lançadas hoje, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, são referentes à renovação da Residência Mestre António Duarte e à construção de uma nova residência, num terreno adjacente que, segundo o presidente do IPL, Carlos Rabadão, “ficará concluída no final do mês de março de 2026”.

A renovação da residência masculina Mestre António Duarte, contempla a otimizaçao do espaço para um total de 104 camas, em 56 quartos, dois dos quais para estudantes com mobilidade condicionada.

Em simultâneo avançará a construção da residência “Nova Caldas”, que “oferecerá 68 novas camas, contemplando, além do alojamento, zonas de refeição, áreas de estudo e de convívio, lavandaria, espaços de apoio ao funcionamento da residência, entre outros”, explicou o presidente do IPL.

As obras enquadram-se no Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior (PNAES) e são financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor global de 3 milhões e 760 mil euros.

Estas duas empreitadas inserem-se num conjunto de nove candidaturas que o IPL viu aprovadas no âmbito do PRR e que permitem “a renovação, reabilitação e construção de residências, contemplando 13 edifícios, localizados em quatro cidades diferentes”, disse Carlos Rabadão.

A primeira destas nove empreitadas, referente à reabilitação da residência de estudantes Rafael Bordalo Pinheiro, também nas Caldas da Rainha, já está concluída, estando prevista para os próximo dias a reabertura do espaço com 117 camas.

Com esta reabilitação e as obras hoje adjudicadas, Caldas da Rainha, onde o IPL tem a funcionar a Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR), passará a dispor de três residências e um total de 289 camas.

As restantes candidaturas aprovadas são referentes à reabilitação da atual residência de estudantes de Peniche, que irá ter capacidade para 58 camas.

Nesta cidade, acrescentou Carlos Rabadão, o IPL vai também avançar “com a adjudicação da construção de duas novas residências”, com uma capacidade de 44 camas cada.

Em Leiria, “para além da renovação do complexo de residências e da construção de uma nova residência, cujas obras já se encontram a decorrer”, o IPL irá avançar com a reabilitação e reconversão do antigo Edifício de Santo Estêvão, criando uma nova residência com capacidade para 101 camas.

A construção e a renovação das residências em Leiria irão permitir uma oferta de 724 camas nesta cidade, em edifícios próprios do Politécnico de Leiria.

No conjunto, as obras de reabilitação e construção de residências para estudantes do IPL representam um investimento de 25 milhões de euros financiados pelo PRR, aos quais se revelou necessário “um reforço adicional de receitas do Politécnico de Leiria, na ordem dos 6 milhões de euros face aos atuais preços de mercado”, explicou Rabadão.

De acordo com o responsável, o IPL é ainda copromotor de mais três residências de estudantes, em colaboração com os municípios da Batalha e Torres Vedras (no distrito de Lisboa) e adjudicou recentemente uma outra, na Marinha Grande.

“Desta forma, serão disponibilizadas um total de 1.373 camas”, concluiu, sublinhado que estes investimentos permitem “praticamente duplicar a oferta de camas” para os estudantes do politécnico que, na segunda-feira, formalizou o pedido ao Ministério da Educação para ser transformado em Universidade de Leiria e Oeste.

O Instituto possui escolas superiores em Leiria, Caldas da Rainha e Peniche e núcleos de formação na Marinha Grande, Torres Vedras e Pombal.