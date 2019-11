O ministro salientou que o programa do Governo “é claro” sobre a necessidade de se avançar com o aumento da dedução para os lucros reinvestidos, medida que “é muito importante para reforçar o autofinanciamento das empresas” e que “tem condições de avançar desde já”.

Segundo explicou, o desenho final da medida “está a ser afinado” e será objeto de discussão com os parceiros sociais.

No Programa do Governo, o executivo compromete-se a “melhorar o regime do IRC para as empresas que reinvistam os seus lucros através de um aumento em 20% do limite máximo de lucros que podem ser objeto de reinvestimento (de 10 milhões para 12 milhões de euros), assim aumentando a dedução à coleta de IRC para estas empresas”.

Siza Vieira disse ainda que o Governo está disponível para discutir outras medidas fiscais, adiantando que os parceiros sociais ficaram de avançar com propostas nos próximos dias para serem avaliadas na reunião que deverá ocorrer em 09 de dezembro, dia para o qual está agendado também o debate no âmbito da preparação do Conselho Europeu.

Na área da fiscalidade, as confederações patronais têm reclamado medidas como a redução do IVA da eletricidade ou a baixa das tributações autónomas.