O presidente da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (Fepons), Alexandre Tadeia, traçou o perfil do nadador-salvador à agência Lusa em Abrantes, durante um dos muitos cursos de formação que são ministrados no país.

“Trabalho há, porque, infelizmente, só em média 20% dos nadadores-salvadores é que trabalham um segundo ano”, explicou Alexandre Tadeia, desmistificando a ideia de que há muitos nadadores disponíveis, tendo em conta o número de formandos.

Normalmente, são sobretudo os estudantes universitários quem procura os cursos, mas o presidente da federação reconheceu que, para estes voltarem no ano seguinte, deveria ser mudado o paradigma de contratações, deixando de ser os concessionários de praias os responsáveis e assumindo os municípios esse papel por proporcionarem melhores vínculos laborais.

“A contratação através dos concessionários hoje em dia não tem razão de ser. Agora é fundamental que passe a ser pelas autarquias, para ter melhores condições de trabalho para os nadadores-salvadores e termos mais disponíveis para trabalhar. Além de que, sendo a maioria estudantes, devia haver incentivos fiscais e sociais”, sublinhou o dirigente, referindo a isenção de propinas como uma das medidas.

Um nadador-salvador fica apto a ser contratado para trabalhar depois de passar por uma formação de 150 horas – dada normalmente num período de 30 dias, com aulas teóricas e práticas — e por um exame final a cargo do Instituto de Socorros a Náufragos.

No curso, que é válido por três anos e custa cerca de 200 euros, os formandos têm num dia três horas de aulas teóricas e duas na piscina. Depois, há dias em que vão treinar no mar e em praias fluviais.

Os nadadores-salvadores ficam aptos para exercer em qualquer cenário, daí a exigência do curso, referiu Alexandre Tadeia.

“Se passarem [no exame específico] ficam disponíveis para trabalhar em qualquer praia marítima, fluvial ou piscina do país. O curso tem de ser muito vasto para cobrir todas as matérias de vários tipos, incluindo trauma, suporte básico de vida, primeiros-socorros, além do normal salvamento aquático e enquadramento legal”, explicou.