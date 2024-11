O temporal e as inundações de terça-feira no leste de Espanha atingiram sobretudo a região de Valência, onde estão confirmados 213 mortos, disse hoje o ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres.

Na região vizinha de Castela La Mancha, as autoridades regionais confirmaram três mortos e há mais uma vítima mortal na Andaluzia, no sul de Espanha, segundo o governo autonómico desta região.

Equipas de resgate continuam no terreno e as autoridades reconhecem haver ainda dezenas de desaparecidos, sobretudo, na região de Valência.

O leste de Espanha foi atingido na terça-feira por um temporal que causou, provavelmente, as maiores inundações da Europa neste século, disse no sábado o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que reconheceu haver uma “situação trágica” na região de Valência e anunciou o envio de mais 5.000 militares para o terreno e de mais 5.000 elementos das forças de segurança.

Com este reforço, há já mais de sete mil militares nas zonas afetadas pelas cheias e dez mil elementos da Polícia Nacional e da Guarda Civil, no maior dispositivo de forças do Estado jamais mobilizado em Espanha em tempos de paz.