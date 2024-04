Dez pessoas morreram e 11 ficaram feridas num incêndio que atingiu uma pousada durante a madrugada na cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, segundo as autoridades locais.

O anterior balanço apontava para nove mortos. O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou o caso nas redes sociais, afirmando que foi “com tristeza e preocupação” que soube da morte de pelo menos dez pessoas no incêndio numa pousada de Porto Alegre. “O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital ‘gaúcha’. Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes”, acrescentou Lula da Silva numa publicação no X (antigo Twitter). Segundo o portal de notícias brasileiro G1, que cita informações da prefeitura de Porto Alegre, estavam no espaço 30 pessoas, sendo que as estadias de 16 delas eram mantidas com dinheiro público. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas as autoridades locais informaram que começaram uma investigação.