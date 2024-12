Bob Fernandez, um sobrevivente do bombardeamento japonês de Pearl Harbor, morreu pouco depois de a deterioração do seu estado de saúde o ter levado a faltar a uma viagem ao Havai para assistir à cerimónia da semana passada que assinalou o 83.º aniversário do ataque, conta o The Guardian.

Fernandez, de 100 anos, morreu pacificamente em Lodi, na Califórnia, na casa do seu sobrinho, Joe Guthrie, na quarta-feira. A filha de Guthrie, Halie Torrrell, estava a segurar-lhe a mão quando ele deu o último suspiro. Fernandez tinha sofrido um derrame há cerca de um mês que o fez abrandar, mas Guthrie disse que os médicos atribuíram o seu estado à idade.

Deixa o seu filho mais velho, Robert J. Fernandez, uma neta e vários bisnetos.

Fernandez trabalhava como marinheiro a bordo do USS Curtiss durante o ataque de 17 de dezembro de 1941, que empurrou os EUA para a Segunda Guerra Mundial. Cozinheiro da messe com 17 anos, estava a servir às mesas quando os marinheiros ouviram um alarme. Através de uma vigia, Fernandez viu passar um avião com a insígnia da bola vermelha dos aviões japoneses.

Em entrevistas o longo dos anos, contou que alguns dos seus colegas marinheiros estavam a rezar e a chorar quando ouviram os tiros do ataque.

"Senti-me um pouco assustado porque não sabia o que raio se estava a passar", disse Fernandez à Associated Press numa entrevista semanas antes da sua morte. "Perdemos muita gente boa", notou ainda. "Mas nunca sabemos o que vai acontecer numa guerra".

Há 16 sobreviventes conhecidos de Pearl Harbor que ainda estão vivos, de acordo com uma lista mantida por Kathleen Farley, a presidente estadual da Califórnia dos Filhos e Filhas dos Sobreviventes de Pearl Harbor. Todos eles têm pelo menos 100 anos de idade.