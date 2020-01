Procedentes do mundo inteiro, são mais de 200 sobreviventes neste antigo campo de concentração nazi de Auschwitz, situado no sul da Polónia. Lá, partilham os seus testemunhos com o intuito de chamar a atenção para a recente onda de ataques antissemitas dos dois lados do Atlântico, alguns letais.

Com gorros e lenços com riscas azuis e brancas, simbolizando os uniformes destes prisioneiros no campo, atravessaram, com tristeza, o célebre portal de ferro com a inscrição "Arbeit macht frei" ("O trabalho liberta", em tradução livre do alemão para o português). Acompanhados do presidente polaco, Andrzej Duda, depositaram coroas de flores perto do "muro da morte", onde os nazis mataram milhares de pessoas.

"Queremos que a próxima geração saiba o que nós vivemos e que isso não aconteça nunca mais", declarou com a voz embargada pela emoção o sobrevivente de Auschwitz David Marks, de 93 anos, antes de uma cerimónia no domingo de manhã.

Marks perdeu 35 membros da sua família de judeus romenos em Auschwitz, o maior dos campos da morte instalados pela Alemanha nazi, que se tornou símbolo dos seis milhões de judeus europeus mortos no Holocausto.

A partir de meados de 1942, os nazis deportaram sistematicamente judeus de toda Europa para seis grandes campos de extermínio: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka.