Segundo explicou à agência Lusa o presidente da SPC, Vitor Gil, as candidaturas a esta bolsa de investigação, financiada pelo Banco de Portugal, decorrem até final do mês de julho e o vencedor será anunciado em setembro.

“É uma bolsa atribuída a trabalhos que sejam subscritos por três serviços diferentes, para dar um sinal da colaboração multidisciplinar, mostrando que podemos ir mais longe se colaborarmos uns com os outros”, disse Vitor Gil, que explicou que o trabalho vencedor terá cerca de dois anos para ser desenvolvido, uma vez que deverá ser apresentado no Congresso de Cardiologia que a SPC organizará em 2021.

Os 70 anos da SPC serão assinalados no dia 09 de julho no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com uma sessão solene que será presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No âmbito das comemorações, explicou Vitor Gil, a sociedade está ainda a preparar um concerto, em data a anunciar, em que os intervenientes serão cardiologistas ou filhos de cardiologistas, e um ciclo de cinema com filmes ligados à temática do coração.

O responsável anunciou ainda um protocolo de afiliação da Fundação Portuguesa de Cardiologia na SPC, que deverá ser assinado no Dia Mundial do Coração, que se assinala a 29 de setembro.

“Apesar de a fundação ter nascido da sociedade, tem percorrido caminhos diversos e independentes e estamos a preparar um protocolo de afiliação da fundação na sociedade para que as ações comuns sejam verdadeiramente preparadas e organizadas em conjunto. Esse acordo deverá ser assinado formalmente no Dia Mundial do Coração”, afirmou.