De acordo com informações fornecidas pelo clube leonino, o relatório e contas da época 2019/2020 foi aprovado com 83,94% dos votos dos 6993 sócios que foram às urnas.

Já o relatório da época 2020/2021, votado por 7.009 sócios, teve aprovação garantida com 84,50% dos votos.

O presidente do Sporting destacou a importância da aprovação dos relatórios e contas das últimas duas épocas, que considerou “esmagadora”, e prometeu que vai continuar a trabalhar para ter um Sporting “vencedor”.

“Há umas semanas apelei para que os sócios não se esquecessem do seu dever de cuidar do Sporting. E hoje fizeram-no, deram a sua opinião e votaram. Jamais pode haver Sporting sem união. A não aprovação dos relatórios seria uma dano para a instituição e os sócios perceberam a sensibilidade do momento”, disse Frederico Varandas.

O presidente leonino agradeceu a participação dos sócios e lembrou que “foi a Assembleia Geral mais participada da história para aprovação de contas” do clube.

“É uma aprovação esmagadora, mas não nos faz perder o contacto com o planeta terra ou alterar o que quer que seja. Vamos continuar a trabalhar para ter um Sporting digno, com valores, corajoso e vencedor”, concluiu o líder ‘verde e branco’.

Rogério Alves diz que houve uma “robusta” aprovação

“Houve uma robusta, sólida e claríssima votação a favor das contas. Votar a favor das contas é bom para o Sporting e foi importante que os sócios tivessem comparecido em número tão representativo quanto possível e aprovassem as contas de forma esmagadora. Foi uma demonstração massiva de como os sócios querem participar na vida do clube”, realçou Rogério Alves.

O presidente da MAG leonina garantiu a total legalidade do ato e disse que este decorreu de forma “serena, muito bem organizada”, que todos “tiveram possibilidade de falar”, numa sessão de trabalho que decorreu “com enorme civismo”.

“As opiniões podem ser diferentes, mas temos de as saber analisar. Temos de debater e os sócios são soberanos e votam. Na caminhada que temos até às eleições, daqui a cinco meses, temos de ser capazes de manter a serenidade e civismo para que os sócios possam votar. É preciso criar união e um clima de forte defesa em torno do clube, que é disso que ele precisa”, pediu Rogério Alves.

(Notícia atualizada às 23:54)