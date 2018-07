Sombra, a cadela da equipa de combate ao narcotráfico da polícia colombiana, está a ser ameaçada de morte pelos Urabeños, um dos mais poderosos gangues de tráfico de droga do país. A polícia decidiu retirar o agente canino do território onde o grupo atua.

O gangue colombiano, também conhecido por “Clã do Golfo”, está a oferecer cerca de 60 mil euros (200 milhões de pesos) pela vida de Sombra, a pastor alemão especialista em farejar cocaína, noticia o El Espectador.

Entre as missões mais importantes de Sombra, estão a deteção de 5,3 toneladas de cocaína em Turbo, uma cidade-porto no coração do território onde os Urabeños se concentram, no norte do país, e, recentemente, a captura de mais quatro toneladas de cocaína escondidas em peças para automóveis.

A polícia já decidiu transferir Sombra para o aeroporto internacional El Dorado, em Bogotá, retirando-a da região de Antioquia, onde estão localizados alguns dos portos de onde partem as embarcações que transportam droga da Colômbia para a América Central e para os Estados Unidos.

Desde que entrou para a polícia, há seis anos, Sombra já participou na detenção de, pelo menos, 245 pessoas.

A cadela recebeu por duas vezes a medalha “Wilson Quintero” pelo seu contributo na luta contra o tráfico de drogas.