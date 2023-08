A Índia tornou-se no primeiro país a aterrar com sucesso uma nave espacial perto do pólo sul da Lua, conta o The Guardian. Este é um momento histórico que arrancou aplausos em festas de observação por todo o país.

A Chandrayaan-3, que significa "nave lunar" em sânscrito, pousou o seu módulo de aterragem Vikram pouco depois das 18:00 (hora na Índia, cerca das 13:34 em Portugal).

A missão foi lançada há cerca de seis semanas, perante milhares de espectadores que aplaudiram o seu lançamento, demorando muito mais tempo a chegar à Lua do que as missões Apollo dos anos 60 e 70, que chegaram em poucos dias.

Para a Índia, a aterragem bem sucedida assinala a sua emergência como potência espacial, numa altura em que o governo procura estimular o investimento em lançamentos espaciais privados e em negócios relacionados com satélites.

Quatro anos depois de uma tentativa falhada, a Índia juntou-se agora aos Estados Unidos, à Rússia e à China como os países que chegaram à superfície da lua. A Índia foi o primeiro a alunar no polo sul.