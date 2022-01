De acordo com a sondagem, o PS recolhe 35% das intenções de voto — pode significar entre 92 e 106 deputados. Por sua vez, o PSD obtém 33% — pode dar entre 87 e 101.

Desta forma, nenhuma das forças políticas consegue a maioria absoluta, pelo que os cenários para governar o país estão todos em aberto.

Quanto à terceira força política, a sondagem aponta para Chega, Iniciativa Liberal e CDU com um empate técnico de 6%, seguindo-se o BE com 5% dos votos.

Outro aspeto relevante levantado pela sondagem SIC /Expresso é o facto de ainda haver 11% dos inquiridos que assumem não saber em quem vão votar. Esta indecisão é maior entre os jovens entre os 18 e os 24 anos.