Desde que ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta em 2022, o PS tem vindo a cair nas intenções de voto do barómetro da Cesop. Já o PSD tem-se mantido à beira dos 30%.

De acordo com esta sondagem, a maior subida na intenção de voto é no Chega, que passa de 10% em Julho para 16%. A Iniciativa Liberal sobe de 7% para 9%, o PAN de 1% para 2% e o CDS também de 1% para 2%, em relação a julho deste ano.

Bloco de Esquerda e PCP não ganham nada com a actual crise política. Pelo contrário, os dois antigos parceiros do PS no Governo da "geringonça", tal como o PS, também descem de 7% para 6% e de 4% para 3%, respectivamente.

Importante realçar que nesta sondagem a percentagem de pessoas que estão indecisas sobre em quem votar é alta, de 22%, sendo superior à registada em Julho (18%).

O Cesop explica que optou por fazer a distribuição destes indecisos considerando também os que, embora não tendo a certeza de ir votar, manifestaram intenção de voto.

A ponderação destes eleitores, segundo o Cesop, deve-se ao facto de ainda haver factores de incerteza maiores do que em anteriores ocasiões pelo facto de não haver ainda líder do PS no momento em que foram feitas as entrevistas. Se a distribuição de indecisos fosse feita da forma habitual, a diferença entre PS e PSD seria maior: PSD 31% e PS 26%.

De recordar que no PS as eleições para secretário-geral estão em curso,com eleições directas nos dias 15 e 16 de Dezembro, sendo que há três candidatos: Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião.

Esta sondagem foi feita entre os dias 15 e 24 de Novembro, reflectindo já os efeitos da crise política aberta no dia 7, com buscas a gabinetes do Governo e com a demissão de António Costa por causa da Operação Influencer.

Nessas buscas, foram constituídos arguidos o chefe de gabinete do primeiro-ministro, o então ministro das Infra-Estruturas e o advogado e amigo de António Costa Diogo Lacerda Machado, entre outros.

No dia 9, o Presidente da República reuniu o Conselho de Estado e anunciou que a solução para o país seria eleições antecipadas, que marcou para o dia 10 de Março.