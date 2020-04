Diário de um pai em casa. Dia 41

Querido Diário, volto a abordar-te com deferência, talvez em busca de um conforto que o mundo lá fora não me está a dar. Em ti, reconheço, encontro um ninho de confidências e uma caixa de ressonâncias de sonhos que tardam em concretizar-se.

Por exemplo, desde ontem, há um que permanece na minha mente. Bem, não é bem desde ontem. Tem sido recorrente, mas recuando umas largas horas foi esse preciso sonho que tive. Um sonho que atravessou a noite enquanto estava deitado no sofá com o foco da luz da televisão nos olhos, na cama, às escuras e, inclusive, está a decorrer, acordado, nos instantes em que escrevo estas linhas.

Estou a dar um mergulho no mar. Com a cabeça enfiada na água salgada. A remar, contra as ondas, com a prancha de surf colada no corpo. Ou a fazer as populares “carreirinhas”. Mais um mergulho. E outro. Uma onda, mais outra e ainda outra. Água salgada em todos os poros do meu corpo. Tenho os ouvidos cheios de água e sal nas pestanas. E sinto-me a pessoa mais feliz do mundo. Devolveram-me a praia.

Claro que estou com os pés bem assentes na terra. E o único contacto que tenho com a maré é através do Beacham que transmite, através das câmaras em diversas praias de Portugal, o estado do mar. Hoje estavam umas boas ondas.

Desculpa a minha portugalidade. Mas nestes longos dias em que o ar se tornou um bem escasso mais valioso que o abundante petróleo e em que, para mim, o toque na água salgada vale um milhão de dólares mais que a commodities de cor preta, eu quero mesmo é ter a oportunidade de mergulhar ali para os lados da Caparica. O mais rápido possível. Já não aguento.