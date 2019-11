O rival Sajith Premadasa, candidato do partido no poder, ficou atrás com 45,3% dos votos, de acordo com os resultados provisórios.

Gotabaya Rajapaksa, que assumiu o comando do Secretariado de Defesa durante o mandato presidencial do irmão mais velho, liderou uma campanha nacionalista e orientada para a segurança numa nação ainda devastada pelos ataques terroristas da Páscoa que causaram 269 mortos.

O clã Rajapaksa liderou a ilha do sul da Ásia com um punho de ferro durante a década em que Mahinda foi Presidente.

Os dois irmãos representam uma família que é vista por uma parte da população como os heróis que conseguiram terminar a guerra civil de quase três décadas, mas para outra parte, eles são o símbolo da brutalidade de um conflito que fez milhares de mortos e desaparecidos entre a minoria tâmil.