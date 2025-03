A eleição foi feita pelo Spear's Schools Index, um reconhecido ranking global, que lista as melhores escolas privadas do mundo.

"Estamos muito satisfeitos por sermos, mais uma vez, reconhecidos pela Spear’s como uma das principais escolas na Europa. Este é já o terceiro ano consecutivo que recebemos esta distinção que evidencia não só a dedicação dos nossos inspiradores professores como reflete o entusiasmo das nossas crianças pela aprendizagem e a força da nossa comunidade de pais", disse Paul Morgan, diretor da St. Julian’s School.

Fundada em 1932, o St. Julian’s, localizada em Carcavelos, é um colégio internacional britânico para crianças dos 3 aos 18 anos e conta com 1250 alunos de mais de 60 nacionalidades.

O Spear’s Schools Index, refira-se, é um ranking anual que analisa e classifica as melhores escolas privadas em todo o mundo. Criado em 2020, o Spear’s Schools Index destaca as 100 melhores escolas privadas do mundo, numa lista elaborada de forma independente por um painel de especialistas em educação de várias origens geográficas. Respondendo às preocupações das famílias, cada vez mais móveis, o ranking integra, para além do desempenho académico, a avaliação de fatores sociais e culturais.