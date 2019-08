Devido às obras e à planificação da construção de um túnel, pelo período estimado de um ano, a circulação das linhas 301, 305, 401, 700, 800, 801, 7M, 8M e V94, no sentido de saída do centro do Porto para a periferia, passará a ser feita pela Rua Fernandes Tomás (que passa a ter trânsito nos dois sentidos), na qual os clientes da empresa poderão encontrar as novas paragens provisórias.

As paragens já existentes na Rua Sá da Bandeira e na Rua Firmeza e, no caso das Linhas 7M e 8M, no início da Rua Formosa, poderão igualmente ser alternativas para os clientes da STCP.