O número “corresponde a 33% da procura registada no mesmo mês do ano anterior, mas com uma evolução de crescimento ao longo de todo o mês, que se justifica pelo evoluir das fases de desconfinamento da pandemia”.

Assim, na primeira semana de desconfinamento, com início a 4 de maio, a empresa transportou uma média de cerca de 80 mil passageiros nos seus autocarros.

Na segunda semana de desconfinamento, o número subiu para 90 mil e, a partir de 18 de maio, aumentou para cerca de 105 mil.

Na quarta semana de desconfinamento (25 de maio), foram transportados cerca de 111 mil passageiros, um “crescimento de 37% face à primeira semana e de 6% face à semana anterior”.

A STCP destaca que “a oferta atual em modo autocarro”, nas suas 70 linhas, se situa “na ordem dos 95% de viagens normais aos dias úteis”, tendo retomado “a oferta a 100% nos horários de sábados, domingos e feriados”.

Mantêm-se a garantia de “cumprimento da lotação máxima das viaturas em dois terços da lotação definida pelo Governo para os transportes públicos”.

Atualmente, acrescenta a STCP, 33 das linhas funcionam com o horário “Normal” e 37 com o horário de “Férias Escolares”.

No sábado, foram reativadas as três linhas em modo Carro Elétrico: 1 (Infante-Passeio Alegre), 18 (Circular Massarelos-Carmo) e 22 (circular Carmo-Batalha).

De acordo com a empresa, “no último mês de atividade normal, em fevereiro [antes das restrições ligadas à covid-19], a STCP apresentou uma procura diária na ordem dos 280 mil passageiros por dia útil”.

