“O shuttle especial Tomorrowland promovido pela STCP funcionará desde o início ao fim do evento em articulação com outros transportes, nomeadamente com o metro, a partir do interface do Estádio do Dragão”, explicou, em comunicado.

O acesso ao shuttle faz-se com o Andante ou bilhete de bordo, referiu, acrescentando que colocará paragens devidamente assinaladas para o evento, junto à estação de metro, na entrada do evento, e uma paragem adicional junto à antiga recolha da STCP em São Roque.

O UNITE With Tomorrowland realiza-se pela primeira vez em Portugal, no Parque Oriental do Porto e a partir das 16:00 horas de sábado, tendo atuações ao vivo de nomes da música eletrónica e transmissões em direto do evento original, na Bélgica.