O “serviço especial vaivéns” da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) começa no sábado e prolonga-se pelas oito noites de festas académicas, com “autocarros de grande capacidade” gratuitos, entre a rua do Bolhão e Hospital de São João até ao Queimódromo.

Quanto ao Metro do Porto, nas noites da Serenata (de sábado para domingo) e do Cortejo (de terça para quarta-feira), circula durante 24 horas nas linhas Amarela e Azul, sendo que esta apenas estará disponível entre as estações da Trindade e Câmara de Matosinhos entre as 03:00 e as 05:00.

Nas restantes noites da ‘Queima’ as viagens desta “operação especial” vão ser feitas em veículos duplos e a linha Azul do Metro abre às 05:00, com a ligação Câmara de Matosinhos/Trindade, retomando às 06:00 a operação em todo o percurso.

A Linha Amarela antecipa em 30 minutos a entrada em funcionamento, com partidas da Estação da Trindade em ambos os sentidos, às 05:30 e às 05:45.

Quanto ao vaivém da STCP, destinados à comunidade estudantil, as partidas realizam-se entre as 22:00 e as 07:00, excetuando a noite inicial, em que começam às 00:00.

“O intervalo entre as saídas está dependente da afluência nas paragens estimando-se que ocorram com períodos de 05 a 20 minutos”, esclarece a STCP.

Para as viagens de regresso do Queimódromo, algumas linhas regulares da rede STCP serão prolongadas até à Rotunda da Anémona, em Matosinhos, com o tarifário habitual.

A STCP descreve que a linha 200 “receberá passageiros entre as 06:00 e as 07:00 junto ao Queimódromo”, ao passo que a 205 “assegurará a entrada de passageiros ao início da manhã”.