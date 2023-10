Após a aprovação da Finlândia, a Suécia agora tem também luz verde para entrar na NATO. De recordar, que a Turquia não estava a favor da entrada da Suécia, mas a partir de julho que as negociações têm vindo a chegar a bom porto.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmava após a candidatura da Suécia que esta deveria "cumprir as promessas", reiterando que haviam "terroristas (curdos) em liberdade nas ruas de Estocolmo".

“Para que isto aconteça (adesão da Suécia à NATO), Estocolmo deve cumprir as promessas. As organizações terroristas devem terminar imediatamente as manifestações nas ruas de Estocolmo e acabar com todas as atividades”, disse Erdogan à estação de televisão pública dos Estados Unidos PBS.

Para além destas promessasm Erdogan, advertiu também que só aprovaria a entrada da Suécia na NATO se os Estados Unidos da América (EUA) "cumprirem as suas promessas".

"O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, discutiu a questão várias vezes com o homólogo norte-americano, Antony Blinken. Espero que, se eles [EUA] cumprirem a sua palavra, o nosso parlamento também cumprirá a sua”, disse o chefe de Estado turco.

Com o decorrer dos meses, as negociações tomaram um rumo favorável à adesão da Suécia, e em julho, o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson declarou estar "muito feliz" por finalmente ter chegado a acordo com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan:

"Demos um grande passo para a ratificação formal da adesão da Suécia. Foi um bom dia para o nosso país", congratulou-se em declarações aos jornalistas presentes em Vilnius, antes da importante cimeira que aconteceu na capital da Lituânia com a presença dos agora 32 estados-membros da NATO.