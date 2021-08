No desafio, que começou recentemente a ser partilhado no TikTok, os participantes fazem uma espécie de pirâmide com um conjunto de caixas de leite (em plástico) empilhadas, tentam subir até ao topo e depois descer novamente — tudo isto sem deitar nada ao chão, conta o The Guardian.

Vídeos de pessoas a cair de forma dolorosa estão a tornar-se virais nas redes sociais e atingem milhões de visualizações, o que já levou médicos nos Estados Unidos a alertar as pessoas sobre os ferimentos perigosos que podem ocorrer.

"Talvez seja ainda pior do que cair de uma escada", disse Shawn Anthony, cirurgião ortopédico do hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, ao Washington Post. "É muito difícil proteger-se das quedas que vi nesses vídeos. Colocam-se as articulações num risco ainda maior de lesões", acrescentou.

Considerando o contexto pandémico, os departamentos de saúde americanos estão a pedir às pessoas que reconsiderem antes de fazer o desafio que as pode levar a hospitais já sobrecarregados.

"Com as hospitalizações por covid-19 a aumentar em todo o país, verifique no seu hospital local para ver se têm uma cama disponível para si, antes de tentar o #milkcratechallenge", escreveu a unidade de saúde de Baltimore.

A Food and Drug Administration (FDA) também avaliou o desafio depois de o comediante Conan O'Brien ter escrito no Twitter que precisava que os funcionários federais concedessem permissão ao desafio antes de tentar, numa referência à aprovação da FDA para a vacina da Pfizer, no início desta semana.

"Embora regulemos o leite, não podemos recomendar que experimente isso [o desafio]", pode ler-se na resposta do regulador americano, havendo ainda o conselho para devolver "todas as caixas ao supermercado".

A rede social onde têm sido mais difundidos estes vídeos já reagiu ao sucedido. "A TikTok proíbe conteúdo que promova ou glorifique atos perigosos e removemos vídeos e redirecionamos as pesquisas para as diretrizes da nossa comunidade para desencorajar tal conteúdo. Encorajamos todos a ter cuidado no seu comportamento, seja online ou offline", afirmou um porta-voz.

Esta nota surge também depois da partilha de outros vídeos com atividades perigosas, como é o caso de um desafio em que jovens são encorajados a suster a respiração até desmaiar ou outro em que consomem intencionalmente grandes quantidades de um anti-histamínico para provocar alucinações.