Num comunicado conjunto, a Câmara do Bombarral e a empresa informaram que estão infetados 20 dos 274 trabalhadores testados.

Dos 20 casos de infeção, que se encontram em isolamento profilático, sete residem no concelho do Bombarral, no distrito de Leiria, e os restantes em concelhos vizinhos.

A central fruteira possui um total de 293 trabalhadores, mas 19 deles encontram-se ausentes da empresa, de baixa médica, explicou a responsável dos recursos humanos da empresa, Joana Torres.

Os primeiros casos de infeção, cujos resultados foram conhecidos na segunda-feira, "estão relacionados com o facto de haver trabalhadores a conviver sem máscara uns com os outros durante a hora de almoço", explicou à Lusa a mesma fonte da empresa.

O surto "não está a pôr em causa o fornecimento" de frutas para o mercado externo e para três cadeias de hipermercados.

Desde o início da pandemia que, dentro da central fruteira, os trabalhadores usam máscara, desinfetam as mãos e o calçado com regularidade, no âmbito do plano de contingência, que aumentou para hora e meia o intervalo entre o fim do primeiro turno e o início do segundo para não haver cruzamento de trabalhadores.