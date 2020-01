A Agência Estatal de Transportes da Suécia disse em comunicado que tinha tomado a decisão de revogar a licença da companhia aérea iraniana Iran Air, a única a operar voos diretos entre a Suécia e o Irão, citando "a falta de clareza em torno do acidente e a segurança para o tráfego aéreo civil".

"Entendemos que isso pode criar problemas para os viajantes. Mas a segurança dos passageiros é fundamental e é por isso que decidimos suspender temporariamente os voos", disse Gunnar Ljungberg, responsável máximo da agência, em comunicado.

Também hoje, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Ann Linde, confirmou que “17 pessoas da Suécia” estão entre as 176 mortas no acidente do avião ucraniano. Sete supostamente eram cidadãos suecos e os restantes tinham ali residência legal.

A polícia sueca disse, por seu turno, que a sua unidade de identificação está a cooperar com as autoridades iranianas e ucranianas, bem como com a Interpol.