Um ativista do partido, fundado por Nigel Farage, um dos promotores do Brexit, foi filmado na quinta-feira, sem o seu conhecimento, a fazer comentários racistas, particularmente contra o chefe de governo, de origem indiana, em imagens difundidas pelo canal televisivo Channel 4.

"As minhas duas filhas são forçadas a ver e ouvir pessoas da Reform UK, que fazem campanha por Nigel Farage, a chamarem-me de 'f***ing Paki'. Magoa-me e me deixa-me com raiva", disse Rishi Sunak, com a voz embargada de emoção, um dia após a divulgação das imagens.

'Paki' é um insulto racista usado no Reino Unido contra pessoas de origem paquistanesa ou do sul da Ásia em geral.

O ativista, Andrew Parker, e outro membro da campanha Reform UK, foram demitidos por Nigel Farage depois de as imagens terem sido divulgadas na noite de quinta-feira, captadas no círculo eleitoral de Clacton on Sea (sudeste da Inglaterra).