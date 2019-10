A campanha "Sundae Bloody Sundae" da McDonalds Portugal, para promover os gelados da marca, causou polémica por evocar a música "Sunday Bloody Sunday", da banda irlandesa U2, onde se descreve o horror de um observador do conflito na Irlanda do Norte, com destaque para o "Domingo Sangrento", em que morreram 14 pessoas e outras 26 ficaram feridas. O material da campanha já foi retirado.

Pedro Marques | MadreMedia