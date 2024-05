Suplemento de risco aos elementos da PSP e GNR pode custar ao Estado até 351 milhões de euros por ano

Há dois cenários distintos colocados pelas estruturas sindicais perante a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, adianta a edição de hoje do Público: um representa custos no valor de 209 milhões de euros e outro 351 milhões.

Ambos constam nas propostas que as chefias que as duas forças de segurança fizeram chegar ao Governo, às quais o Público teve acesso.

A opção menos onerosa, de 209 milhões de euros por ano, consta num "acréscimo remuneratório num montante igual ao que foi concedido à Polícia Judiciária e para uma valorização profissional evolutiva ao longo dos quatro anos da legislatura de sete níveis remuneratórios", escreve o diário. O objetivo é chegar aos 534,43 euros, o valor do suplemento de missão criado para a PJ

O Público adianta também que esta proposta se divide em duas fases: na primeira, os 534,43 euros serão somados à componente fixa do suplemento de risco da GNR e da PSP, de 100 euros. Na segunda, inicia-se a valorização profissional evolutiva ao aumentar os níveis remuneratórios.

O outro cenário — defendido pela maioria das estruturas sindicais — "prevê a atribuição do suplemento de risco à PSP e à GNR na modalidade em que é aplicado o suplemento de missão à Polícia Judiciária", escreve o Público. O que isto significa é que "o suplemento seria diferenciado por categorias profissionais e indexado à remuneração-base mensal do director nacional da PJ. No caso dos agentes desta polícia, os montantes variam entre os cinco e os 30% daquela remuneração-base, conforme a categoria profissional", conclui o diário.

Com esta opção, o impacto sobe para os 351 milhões de euros por ano, mas o jornal ressalva que na proposta não constam nem o cálculo feito para chegar àquele montante, nem as percentagens a serem aplicadas, nem a que categorias profissionais se dirigem.