Os pais esperavam ganhar, aquilo que apelidaram, o "direito" do jovem morrer "com dignidade", mas mais uma vez um tribunal rejeitou os seus pedidos, decidindo que Archie não poderia ser movido, tal como também os médicos que o têm acompanhado no hospital sempre defenderam

Recorde-se que Archie está em coma com danos cerebrais desde que foi encontrado inconsciente na sua casa, em Southend, em 7 de abril, tendo sido então internado no Royal London Hospital em Whitechapel, leste de Londres.

Após algumas batalhas legais, a família de Archie baixou os braços na última quarta-feira quando o Tribunal Europeu de Direitos Humanos recusou-se a intervir para adiar a retirada do suporte de vida de Archie.

O mesmo era para ser desligado na manhã de quinta-feira, mas a família apelou ao Supremo de Londres para que este pudesse ser transferido para uma unidade de cuidados paliativos, o que levou ao prolongamento do suporte de vida.

Neste momento, contudo, ainda não há uma definição sobre quando as máquinas serão finalmente desligadas.