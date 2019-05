Em plena ofensiva dos Estados conservadores contra o direito à interrupção voluntária da gravidez (aborto), o Supremo Tribunal demorou para se pronunciar.

O tribunal dos EUA autorizou o Estado de Indiana a fazer o enterro ou a cremação obrigatória de tecidos fetais abortados como “outros restos humanos” e não como “resíduos hospitalares”.

Esta medida “não afeta o direito das mulheres” de abortar e pode, portanto, entrar em vigor, considerou o Supremo Tribunal.

Por outro lado, o Supremo Tribunal indicou que o Estado não pode proibir as mulheres de abortar por causa do sexo, raça ou malformação do feto, nomeadamente em caso de deteção de trissomia.