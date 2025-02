Segundo o Jornal de Notícias, entre os 20 infetados há uma adolescente de 12 anos que está internada em Santa Maria, em Lisboa.

"A maioria dos casos afeta adolescentes com uma média de idade de 12 anos, sem histórico de vacinação prévia. Até ao momento, foi identificado um caso mais grave, que permanece internado", de acordo com a Unidade Local de Saúde (ULS) da Arrábida.

Até ao momento, cerca de 100 pessoas já foram vacinadas e a campanha de vacinação vai continuar no próximo sábado.

A ULS da Arrábida, que não presta informações sobre a origem do surto, refere apenas que, "até à data, não foi estabelecida associação com o eventual consumo de alimentos específicos ou de água contaminada".

Contudo, o JN avança que o surto terá origem em casos importados do Algarve. Entre agosto e novembro de 2024 foram diagnosticados 25 casos nesta região, na sua maioria em crianças e jovens. Os afetados são residentes em três aglomerados do concelho de Faro e num do concelho de Olhão, “em habitações com condições precárias de higiene e salubridade, o que favorece a transmissão deste tipo de doenças”, explicou na altura a autoridade regional de saúde.