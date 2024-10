Desde agosto, pelo menos, 47 tigres morreram em zoológicos no sul do Vietname após um surto de gripe aviária, informam os meios de comunicação locais.

A BBC News avança que, além destas dezenas de animais, também três leões e uma pantera morreram com o vírus.

O surto de H5N1 atingiu o zoológico Vuon Xoai, perto da cidade de Ho Chi Minh, e o parque de safari My Quynh, na província vizinha de Long An.

Este vírus afeta, sobretudo, animais. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que todos os casos de infeção humana surgem após o contacto com aves infetadas, vivas ou mortas, ou com ambientes contaminados, não estando, por isso, o ser humano livre.

Segundo contaram as autoridades à Reuters, os animais deverão ter adoecido após serem alimentados com carne de galinhas infetadas.