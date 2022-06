Pelo menos um dos suspeito do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do seu guia Bruno Pereira na Amazónia confessou ter matado e desmembrado os homens, segundo as emissoras CNN Brasil e Band News, citadas pela Reuters.

A polícia federal tinha dito numa declaração anterior que ainda estavam à procura de Phillips e Pereira, referindo-se ao caso como uma investigação de homicídio, na sequência da detenção de dois suspeitos.

Um dos dois suspeitos confessou à polícia a morte de Phillips e Pereira e deu a localização dos corpos, informou a CNN Brasil, citando fontes policiais. Anteriormente, o Band News noticiou uma confissão de ambos os suspeitos.

Dom Phillips, jornalista e colaborador do jornal The Guardian, e Bruno Araújo Pereira, ativista que militava em favor dos direitos dos indígenas, estão desaparecidos desde 5 de junho, no Vale do Javari, região remota e de selva na Amazónia brasileira perto da fronteira com Peru e Colômbia, onde realizavam uma investigação sobre ameaças de invasores e criminosos contra os indígenas.

No domingo passado, o Comité de Gestão de Crise, criado para coordenar as buscas e chefiado pela Polícia Federal brasileira, informou que o Corpo de Bombeiros havia encontrado uma mochila com um computador e outros itens pessoais dos desaparecidos.

A mochila, que estava sob investigação policial, foi amarrada a uma árvore numa área das margens do rio, cujo nível subiu nos últimos dias devido às chuvas, num local próximo à casa de Amarildo da Costa de Oliveira, mais conhecido como "Pelado".

Na terça-feira os responsáveis pela operação cumpriram um mandado de captura temporário emitido contra Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como "Dos Santos", por suspeita de envolvimento no caso, juntamente com “Pelado”, que se encontra detido há uma semana.

Amarildo, irmão de Oseney, era o principal suspeito por ter sido visto ameaçar o ativista e a perseguir os desaparecidos num barco.

O Vale do Javarí, segunda maior reserva indígena do Brasil, é conhecido por ser palco de conflitos dominados pelo narcotráfico, roubo de madeira, pesca e mineração ilegal.