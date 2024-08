A Judiciária explicou que os crimes ocorreram na sequência de uma discussão e tiveram lugar na via pública, quando o suspeito, por “motivo fútil”, encontrando-se na posse de uma arma de fogo, efetuou dois disparos a curta distância contra as vítimas, dois irmãos.

O crime ocorreu no domingo à tarde na aldeia de Areias, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.

Segundo a PJ, a vítima sobrevivente encontra-se internada em estado grave, com prognóstico reservado.

O idoso atingiu os dois irmãos no decorrer do que a GNR, no dia do crime, descreveu como “uma desavença” entre vizinhos.

O suspeito foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Flor, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.

A detenção foi concretizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, que contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana.