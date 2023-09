Em comunicado, aquela força de investigação refere que, no cumprimento de um mandado de busca domiciliária no âmbito daquela investigação, foi apreendida a arma de fogo utilizada no alegado homicídio na forma tentada, munições, produto estupefaciente destinado a venda e diverso material com relevância probatória.

Segundo a PJ, no dia 05 de agosto, no Porto, o agora arguido “muniu-se de uma arma de fogo e, exibindo-se para amigos, apontou-a na direção de um seu conhecido, premindo o gatilho por várias vezes até que esta disparou, atingindo-o na região da cabeça”.

“A vítima correu perigo de vida, sobrevivendo devido a intervenção médica de urgência”, refere o texto.

O detido irá ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.