A polémica surgiu recentemente no Reddit, depois de um utilizador ter revelado que, quando era criança, foi brincar para casa de um amigo sueco e deixaram-no sozinho enquanto a família jantava, conta o The Guardian.

Se ao início se pensou que era um caso isolado, depressa se percebeu que em tempos foi uma coisa habitual no país: não era habitual oferecer-se comida aos colegas dos filhos.

E assim surgiu a hashtag #Swedengate nas redes sociais, com diversas publicações. Por exemplo, numa representação de um mapa da Europa que pretendia ilustrar a probabilidade de ser alimentado como convidado na casa de alguém em diferentes países, a Suécia foi colorida de vermelho, significando "muito improvável".

Para esclarecer o tema, o El País contactou a Embaixada da Suécia em Espanha, que tentou explicar o sucedido. "As pessoas que cresceram na Suécia entre os anos setenta e noventa lembram-se de ir a casa de amigos depois da escola, por exemplo, para brincar, mas não almoçavam nem jantavam lá. Isso acontecia depois em casa, quando chegavam". No entanto, "hoje em dia é algo estranho e incomum, por razões óbvias".

Pela internet, são várias as pessoas que tentam também justificar esta prática. No fundo, é tudo uma questão de respeito: as crianças visitantes não seriam alimentadas para respeitar a rotina do jantar das suas famílias.