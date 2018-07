A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) atualizou hoje a lista de operadores aéreos de países terceiros autorizados a voar para a Europa, incluindo a angolana TAAG e a cabo-verdiana TACV.

A lista dos Operadores de Países Terceiros, hoje atualizada, inclui as transportadoras aéreas de Angola (TAAG) e de Cabo Verde (TACV) a voar para os 32 países que a integram, incluindo os 28 Estados-membros da União Europeia (UE).

Com o código AGO-001, podem voar para a Europa os aviões tipo Boeing B737-700, Boeing B777-200, Boeing B777-300 e Boeing B777- 300ER.

A listagem inclui ainda a TACV, com o código CPV-0001, que já opera para Lisboa, Paris e Roma.

A AESA terá que monitorizar a conformidade permanente do operador do país terceiro a quem foi concedida uma autorização com os requisitos aplicáveis.

A agência é responsável por garantir a segurança e a proteção do ambiente nos transportes aéreos na Europa, integrando os 28 Estados-membros, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.