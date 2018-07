A notícia é avançada pela As 12 crianças e o seu treinador de futebol, presos há mais de uma semana numa gruta na Tailândia, foram encontrados hoje com vida, anunciou o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn..

Osatanakorn afirmou que a equipa de futebol foi encontrada a salvo e que estava a ser resgatada, mas a "operação [de resgate] ainda não acabou".

Os rapazes, de 11 a 16 anos, e o seu técnico entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de uma partida de futebol dia 23 de junho, mas chuvas quase constantes desde então impediram as operações de resgate.

A evacuação, no entanto, não será realizada de imediato. As equipas de socorro vão permanecer dentro da gruta com os jovens e o técnico até que tenham condições de percorrer os mais de três quilómteros que os separam da saída, parcialmente inundados.

As autoridades já tinham expressado, durante as operações de resgate, as suas esperanças de que o grupo tivesse encontrado um local seco dentro da caverna e que continuassem vivos.

Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, participaram nas operações de busca e resgate dos jovens de uma das maiores grutas da Tailândia, na província de Chiang Rai.

"Vamos levar comida, mas não estamos certos de que se possam ainda alimentar, já que não comem há muito tempo. Também levaremos um médico que seja mergulhador", acrescentou o governador.

O primeiro alerta para o desaparecimento veio de uma das mães, quando o filho não regressou a casa depois de um treino no sábado à noite. As equipas de emergência encontraram bicicletas, chuteiras e mochilas na entrada da caverna algumas horas depois.

O treinador, Ekkapol Janthawong, e os menores de idade conheciam bem o lugar, segundo as autoridades tailandesas. Os espeleólogos apreciam o local pela sua complexa rede de túneis.

Na página do Facebook de Ekkapol Janthawong há fotos do treinador com os jovens atletas diante da caverna em 2016.

A caverna Tham Luang não é muito frequentada por turistas por ficar numa área remota, mas atrai os moradores da região, que veneram uma pequena estátua de Buda no local.