Segundo o Ministério da Defesa, dois balões chineses foram igualmente detetados nos céus do Estreito de Taiwan, de acordo com uma contagem efetuada às 06:00 (22:00 de sexta-feira em Lisboa).

De acordo com o ministério, 13 dos aviões atravessaram a demarcação não oficial entre a China e Taiwan que a primeira não reconhece.

Os eleitores de Taiwan elegeram Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista (DPP), como presidente do arquipélago, prometendo proteger o território das “ameaças e intimidações” de Pequim.

A China, que considera o território como uma das suas províncias, a ser reunificada pela força se necessário, descreveu Lai como um separatista perigoso e ameaçou os seus apoiantes com consequências terríveis.

As autoridades de Taiwan relatam incursões quase diárias de aviões do exército chinês, que efetuaram grandes manobras militares em torno da ilha no ano passado.

Em setembro, enviou 103 aviões em torno de Taiwan no espaço de 24 horas, o que Taipé descreveu então como um “recorde”.